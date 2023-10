Os insetos na alimentação

No Dia Mundial do Inseto Comestível, que se celebrou a 23 de outubro, colocamos em destaque a relevância dos insetos como fonte alimentar sustentável e nutritiva. Consumir insetos pode parecer estranho, mas é uma prática comum em muitas partes do mundo, onde cerca de dois mil milhões de pessoas já os incluem na dieta diária. Esta escolha não é apenas cultural, mas também nutricional e ecológica. Os insetos são ricos em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, sendo uma alternativa mais sustentável do que a criação convencional de animais para alimentação.

Em Portugal já há vários projetos de investigação que procuram desenvolver novos ingredientes mais purificados a partir do inseto (proteína purificada, lípidos e a quitosana) e que sejam ingredientes de maior aceitabilidade pelo consumidor, mas também de maior valor económico.

Por outro lado, já há a demonstração de que os insetos têm um grande potencial para serem utilizados como ingredientes funcionais. Em estudos recentes do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Universidade Católica Portuguesa, por exemplo, foi demonstrado que a hidrólise enzimática das proteínas de insetos era uma tecnologia promissora para a exploração das suas propriedades bioativas, pelas evidências das suas propriedades antioxidantes, anti-hipertensivas, anti-inflamatórias, antimicrobianas e prebióticas (moduladoras da microbiota intestinal).

Outro aspeto importante é o de assegurar a segurança alimentar dos novos produtos à base de inseto, algo que também tem sido um foco importante de investigação.

O consumo responsável de insetos requer regulamentação do setor e esse trabalho tem sido efetuado através da Portugal Insec​t–​ Associação Portuguesa de Produtores e Transformadores de Insetos com as entidades oficiais. Um organismo que tem tido um papel importante na promoção deste consumo responsável e na consciencialização dos seus benefícios.

Os insetos não são apenas uma fonte nutritiva, mas representam também uma alternativa sustentável, em comparação com práticas agrícolas convencionais. O seu potencial na indústria alimentar do futuro é inegável.

O Dia Mundial do Inseto Comestível celebra não apenas o consumo de insetos, mas também a visão de um futuro alimentar mais sustentável e nutritivo.

Os autores escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990