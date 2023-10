Sporting reforça liderança com vitória no Bessa

O Bessa não é um sítio fácil para ninguém. Não foi fácil para o Sporting na época passada (derrota por 2-1) e não foi fácil para o Benfica no início da época (derrota por 3-2, com um golo no último minuto). Nesta segunda-feira, os “leões” sentiram dificuldades frente a um bom Boavista, mas saíram do Porto com uma vitória por 0-2 no jogo que fechou a 9.ª jornada da I Liga. Uma vitória difícil e com um grande susto pelo meio, mas que vale os mesmos pontos do que uma goleada. E se o Sporting já era líder isolado, ficou ainda mais: Benfica e FC Porto, empatados no segundo lugar, estão a três pontos.

Já se sabia que este Boavista, mesmo com todas as limitações, é uma equipa muito bem trabalhada por Petit e isso tem sido uma evidência nestes últimos meses – chegou a liderar o campeonato. Mas Rúben Amorim tinha um plano para desequilibrar a estratégia do seu adversário, com a introdução de Geny Catamo para o flanco direito. Não como um ala, mas como um extremo, funcionando Edwards como um avançado interior – o Sporting tinha, na prática, uma defesa a quatro. A partir da direita, o moçambicano tinha ordem para avançar sem olhar para trás.

Positivo/Negativo Positivo Pedro Gonçalves Foi dele que saiu a jogada para o primeiro golo e, com um toque de génio, fez o segundo. Pode não estar a ser a sua melhor época – ainda só marcou três golos. Mas mantém a capacidade para deslumbrar.

Positivo Geny Catamo Voltou à titularidade e voltou a marcar. Teve liberdade para atacar e fez a diferença. Mesmo com a concorrência de Esgaio e Fresneda, o jovem moçambicano está cada vez mais firme como primeira opção para a ala direita do Sporting.

Positivo Seba Pérez Muito importante para equilibrar a luta do meio-campo e manter o Boavista ligado ao jogo quase até ao fim. Negativo Filipe Ferreira O lateral do Boavista teve a missão mais difícil, a de tentar parar Geny Catamo, e a verdade é que perdeu muitos duelos, incluindo o que resultou no primeiro golo da noite.

Negativo Gyökeres Não foi o jogo mais vistoso para o avançado sueco, que teve dificuldades em impor-se num contexto que não o favoreceu.

Os “leões” tiveram duas aproximações com perigo nos primeiros minutos, um livre directo cobrado por Pedro Gonçalves aos 6’ (que João Gonçalves defendeu), e um remate muito perigoso de Geny aos 8’, um tiro de fora da área – e seria também dele um cruzamento perigoso aos 11’ que foi em paralelo à linha de golo sem ninguém lhe chegar. Os axadrezados aguentaram o primeiro embate e equilibraram, apostando no ataque à profundidade – aos 16’, Bozenik, já dentro da área, desperdiçou um grande passe de Tiago Morais.

A balança voltou a desequilibrar aos 37’, naquela que foi uma bela jogada colectiva. Pedro Gonçalves recuou para o meio-campo e fez um passe longo para Morita. O japonês deixou para Matheus Reis, o brasileiro fez um cruzamento bombeado para o flanco contrário. Geny Catamo estava no sítio certo para, de primeira, fazer o 0-1 para o Sporting. Era um prémio justo para o jovem moçambicano, que estava a ser a principal arma do Sporting no ataque.

Era de esperar que o Boavista não baixasse os braços. E na segunda parte, enquanto o resultado esteve na margem mínima, a equipa de Petit assustou o Sporting – e de que maneira. Depois de uma fase de intensa pressão, já com pernas frescas em campo, os homens da casa chegaram a celebrar o empate aos 77’, num belo remate de Bozenik depois de um cruzamento perfeito de Bruno Lourenço – não seria um resultado estranho pelo que o jogo estava a mostrar, mas o VAR detectou a posição irregular do avançado eslovaco, 27 centímetros adiantado no momento do passe.

Depois deste grande susto, o Sporting resolveu fazer o resultado à prova de surpresas. Aos 85’, poucos segundos depois de ter acertado no poste após lançamento longo de Hjulmand, Pedro Gonçalves fez o 0-2, com um toque de calcanhar soberbo após passe de Ricardo Esgaio. Roberto Martínez diz que o homem dos "leões" é o jogador português com mais azar, porque está à beira da selecção, mas que dificilmente entrará. A forma como festejou, com a mão no ouvido, pareceu ter alguma coisa de resposta. A Martínez e a alguns assobios que tem ouvido nos últimos tempos

Sentiu-se toda a motivação a escapar-se dos jogadores do Boavista e a tranquilidade a voltar aos homens do Sporting. Depois de um grande susto, a oitava vitória em nove jogos, uma invencibilidade no campeonato e a liderança um pouco mais tranquila.