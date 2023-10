A quem poderá interessar o Sínodo?

1. Quando comentava com um amigo o pouco interesse manifestado nos meios de comunicação pelo Sínodo da Igreja Católica, observou-me que, antes de mais, era preciso mostrar o seu interesse para além do âmbito confessional. António Marujo, director do 7Margens, que tem acompanhado o andamento do Sínodo, conta a reacção de três cardeais – um austríaco, um mexicano, ambos veteranos, e um terceiro francês, mais novato – ao silêncio para o exterior que foi pedido aos participantes do Sínodo para evitar a polarização interna.

