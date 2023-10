LGBTQ+, divorciados, celibato: eis a Igreja Católica a olhar de novo para si própria

Católicos iniciam esta quarta-feira em Roma uma reflexão sobre as velhas questões que os dividem e separam do mundo moderno. Entre os 365 participantes com direito de voto, 54 são mulheres.

Do acolhimento dos divorciados recasados à ordenação de mulheres e homens casados, passando pela abertura à comunidade LGBTQ+ e pelo celibato obrigatório dos padres, as próximas quatro semanas deverão ser fundamentais na definição do rumo que a Igreja Católica vai assumir nas próximas décadas relativamente a algumas das velhas questões que há séculos dividem os perto de 1300 milhões de católicos do planeta. A partir desta quarta-feira, e até ao dia 29 de Outubro, cinco centenas de católicos reúnem-se em Roma para discutir o futuro da Igreja.