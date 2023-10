Gilberto Gil, um abraço luminoso em tempos de trevas

A canção Aquele abraço serve de mote a uma digressão em que Gilberto Gil se faz acompanhar só de filhos e netos. Segunda e terça-feira no Coliseu de Lisboa, dia 2 no Coliseu do Porto.

Nos dias em que Gilberto Gil escreveu “O Rio de Janeiro continua lindo”, início da canção Aquele abraço (1969), o ambiente político e social no Brasil era feio: ditadura militar, prisões, exílios. Escrita nas vésperas de partir para um exílio forçado em Londres, com Caetano Veloso e as mulheres de ambos, as irmãs Sandra e Dedé Gadelha, foi um misto de adeus e saudação ao Brasil que resistia.