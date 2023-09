Tudo o que passa pela cabeça de Caetano Veloso, num espectáculo perfeito

Xeque-mate, como ele dizia em Língua: poucos terão sido os espectáculos de Caetano Veloso em Portugal, dos muitos que ele aqui apresentou, tão perfeitos como Meu Coco, estreado em Lisboa no sábado à noite, numa sala que lhe é querida – o Coliseu dos Recreios, onde actuara pela primeira vez no dia 19 de Setembro de 1981, com A Outra Banda da Terra. Nenhuma falha. Voz, instrumentos, som, luzes, cenário (de Luiz Henrique Sá, a partir de uma obra do artista plástico Hélio Eichbauer, 1941-2018), tudo em absoluta sintonia e harmonia, não mecânica mas vibrante, onde o pulsar da alma dos tambores da Bahia cruzado com as possibilidades da electrónica deu o toque de mestre.

