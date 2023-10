Lexus LM 350h, um monovolume com o luxo a dar cartas

O fabricante japonês tem uma nova proposta para a Europa: um monovolume electrificado, com tecnologia híbrida, desenhado para satisfazer quem procura viver o luxo dentro do automóvel.

Os monovolumes tiveram a morte ditada pelo crescimento dos sport utility vehicles. Em menos de nada, o segmento mais procurado pelas famílias adaptou-se, passando a apresentar linhas menos redondas e mais robustas. E, com uns centímetros extra de altura ao solo, subitamente todos os monovolumes (ou quase) passaram a ser SUV.

O novo LM, porém, não se inibe de se apresentar tal qual é: um monovolume, mas de luxo e idealizado para que o proprietário não seja o ocupante do lugar do condutor — sim!, a ideia é haver motorista. Em versões de quatro e sete lugares, a prioridade, explica a marca, foi dada ao “conforto e bem-estar dos passageiros”, com um habitáculo que integra o conceito de hospitalidade centrada no cuidado e que se traduz na palavra omotenashi.

No modelo de sete lugares, a fila do meio, de assentos grandes, é alinhada de acordo com o espaço e as funções acessíveis; a terceira fila inclui três bancos rebatíveis que podem ser ocultados quando é necessário mais espaço para carga. Mas o verdadeiro luxo (e omotenashi) chega na versão de quatro lugares, em que sobressaem os dois bancos de grandes dimensões posicionados na fila traseira e que, tal como acontece numa classe executiva numa viagem aérea de longa duração, se podem colocar totalmente na horizontal.

Foto Lexus LM 350h de quatro lugares AGNIESZKA DOROSZEWICZ

Entre os mimos para os passageiros, está a possibilidade de controlar com “precisão” o ambiente do habitáculo no que diz respeito “a temperatura, qualidade do ar e iluminação”. O ajuste das diferentes funcionalidades pode ser feito num equipamento desenhado à semelhança de um smartphone, mas também é possível usufruir de um sistema de reconhecimento de voz que responde especificamente aos comandos dos passageiros do banco traseiro.

E, para manter os ocupantes entretidos, o sistema de conectividade e de entretenimento inclui um amplo monitor HD de 48 polegadas e um sistema áudio Mark Levinson 3D Surround Sound. Para maior privacidade, um painel em vidro que pode ser escurecido faz a divisória entre a parte da frente e de trás do carro.

O trabalho realizado visou criar um espaço que tanto se pudesse comparar à sala de estar de casa como se pudesse converter num escritório sobre rodas, capaz de reunir as condições para realizar uma série de operações laborais. Para tal, a Lexus afirma ter-se inspirado nos fabricantes de jactos privados, aplicando essa aprendizagem no “desenvolvimento de um veículo dentro do qual todos os ocupantes se sentissem completamente relaxados, um espaço onde todos pudessem usufruir de um conforto personalizado”.

Quem segue aos comandos também não deverá ter motivos de queixa. Assente na plataforma global GA-K da Lexus, o modelo reclama uma elevada rigidez e um baixo centro de gravidade, o que faz com que, não obstante o seu tamanho (5125mm de comprimento e uma altura de quase dois metros), se possa sentir o veículo “agarrado” à estrada. Para mais, chega com suspensão independente atrás, variável adaptativa, o que faz com que role com conforto independentemente do traçado.

Foto Lexus LM 350h DR

O carro é animado por uma mecânica híbrida de nova geração, que reúne o bloco a gasolina de 2487 cm³, a debitar 190cv, a dois motores eléctricos — à frente, de 182cv; atrás, de 54cv, a garantir a tracção integral E-Four —, alimentado por uma pequena bateria com capacidade de 1,3 kWh. Em conjunto, há uma potência máxima de 250cv a explorar, que permite acelerações de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos (num carro de quase 2,5 toneladas), atingindo uma velocidade máxima de 190 km/h. O consumo médio homologado é de 7,2 l/100km em circuito misto, com emissões de CO2 na ordem dos 163 g/km.

O Lexus LM, não podia deixar de ser, chega equipado com a última geração do Lexus Safety System +, sistema de segurança activa e de assistência ao condutor, que inclui, entre outros, assistência de direcção de emergência e cruise control adaptativo ou monitorização do estado de alerta do condutor (se não houver resposta aos alertas, parará o carro suavemente e accionará o sistema e-call). As portas traseiras, que deslizam sobre carris, incorporam o sistema de abertura electrónica suave e assistente para uma saída em segurança, avisando a aproximação de algum objecto em movimento.

O novo LM, que começou por ser idealizado apenas para os mercados nipónico e norte-americano, mas que acabou por chegar à Europa depois de um visível interesse por parte dos clientes, que já superou expectativas: estavam previstas 200 vendas e já há 650 encomendas. A Portugal vai chegar, até ao final do ano, por valores tão luxuosos quanto as propostas: a versão de sete lugares será comercializada desde 143.850€; a de quatro bancos começará nos 170.500€.