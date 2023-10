A Zemanlândia tenta renascer na Série C

Aos 76 anos, o lendário treinador checo, de volta ao Pescara pela terceira vez, continua a trabalhar de acordo com o mesmo princípio: o espectáculo é mais importante do que as vitórias.

Não são as vitórias que motivam Zdenek Zeman. Nem os títulos. Em tempos, o treinador checo disse isto numa entrevista. “Quero que a minha equipa divirta os adeptos e lhes provoque uma resposta emocional.” Aos 76 anos, Zeman continua a viver pelos mesmos ideais do futebol-espectáculo e a sua Zemanlândia, nome pela qual ficou conhecida uma das suas maiores criações, um grande Foggia do início dos anos 1990, renasceu na Série C do futebol italiano. É com ele que o Pescara tenta fazer o seu caminho de volta ao convívio dos grandes do “calcio”, a dar espectáculo e entreter o público todas as semanas. Não lhe peçam para estacionar o autocarro em frente à baliza na hora de defender uma vantagem mínima. Zeman nunca o fará.