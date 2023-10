Bellingham garante vitória do Real Madrid em Barcelona

Com dois golos do internacional inglês – o segundo no período de descontos -, os “merengues” venceram no Estádio Olímpico Lluís Companys, na jornada 11 da liga espanhola.

Houve equilíbrio dentro do campo e, no final, o marcador o parecia que iria reflectir isso mesmo. Porém, quem tem Jude Bellingham, arrisca-se sempre a vencer. O internacional inglês continua a realizar um início de época impressionante e, mais uma vez, foi decisivo para o Real Madrid. Neste sábado, na 11.ª jornada da liga espanhola, Ilkay Gündogan colocou cedo o Barcelona a vencer, mas um bis de Bellingham – o segundo golo foi no período de descontos -, garantiu aos madridistas o triunfo (2-1) no “clássico” espanhol.

Com João Cancelo e João Félix no “onze”, foram ambos substituídos aos 76’, o Barcelona ganhou a dianteira do duelo com o rival de Madrid logo no minuto seis: com um remate de pé direito já dentro da área, o alemão Ilkay Gündogan inaugurou o marcador.

A partir daí, o encontro foi repartido, com oportunidades para ambos os lados, mas foi preciso esperar pela segunda parte para surgirem mais golos. E, para não variar, foi Jude Bellingham.

Com um grande remate de fora da área, o médio inglês empatou a partida no minuto 68 e, já em período de descontos, Bellingham bisou, fazendo o décimo golo em dez jogos na liga espanhola.