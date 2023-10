Dois mortos nos protestos contra a “fraude” nas eleições moçambicanas

A divulgação dos resultados definitivos das eleições autárquicas de 11 de Outubro dando a vitória ao partido no poder, a Frelimo, em 64 das 65 autárquicas de Moçambique, desatou uma série de protestos da oposição contra aquilo que alegam ser a "fraude" eleitoral promovida pelo partido no poder. Registaram-se confrontos entre a a polícia e manifestantes em várias cidades do país. Em Nampula e Nacala, segundo o Centro de Integridade Pública, há mesmo dois mortos a lamentar.

A polícia recorreu a gás lacrimogéneo, balas de borracha e munições reais para travar os protestos e os manifestantes, muitos deles apoiantes da Renamo, o principal partido da oposição, responderam com pedras, barricadas e destruição de propriedade.

Há muitas detenções e feridos a registar. Em Nampula, uma criança de dez anos foi atingida a tiro quando saía da escola. Outra pessoa foi baleada no bairro de Namicopo, o mais pobre e populoso da cidade, a chamada capital do Norte. Segundo o CIP, um polícia terá sido espancado por manifestantes, tendo acabado por morrer no Hospital Central de Nampula.

A outra morte registou-se em mercado central de Nacala: um homem foi morto por um objecto contundente. Enquanto os manifestantes atiravam pedras, quer para os agentes da polícia, quer contra automóveis e montras de estabelecimentos comerciais, a polícia respondia com disparos de munição real.

Em Maputo, segundo a Lusa, nos protestos convocados pelo candidato da Renamo à presidência da cidade, Venâncio Mondlane, havia ao final da manhã pelo menos um ferido a registar, atingido por uma granada de gás lacrimogéneo disparada pela polícia.

O Canalmoz, a edição digital do Canal de Moçambique, mostrava esta sexta-feira duas notícias em grande destaque e as duas igualmente preocupantes para a estabilidade do país. A primeira afirmava que a STAE (Secretariado Técnico de Administração Eleitoral) “falsificou os editais” e a CNE (Comissão Nacional de Eleições) “proclamou a fraude”. Na segunda dizia que os “ex-guerrilheiros da Renamo ameaçam regressar às matas” devido ao “incumprimento do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração”.

Poucos meses depois de se ter concluído o processo dos últimos guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) que travou uma guerra civil com Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), o segundo acordo de paz entre os dois partidos políticos parece estar a abrir brechas e a situação política não ajuda.

Mesmo num país democrático onde o partido no poder goza de grande popularidade se consegue um unanimismo capaz de lhe dar uma vitória tão avassaladora como a que a Frelimo alcançou a 11 de Outubro. Num país como Moçambique, onde as dificuldades são muitas, 64 vitórias em 65 eleições é muito difícil de explicar.