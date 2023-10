Triumph RFG, a aposta vegan da Saucony na defesa do ambiente

Chamam-se Triumph RFG (Run For Good) e são o primeiro passo da Saucony para tornar a marca norte-americana mais ambientalmente responsável. Conseguindo aliar a qualidade dos produtos utilizados a uma estética sóbria e cuidada, a Saucony lançou no mercado um modelo de sapatilhas que pretende causar “um impacto imediato” na redução da pegada ambiental. Combinando corantes à base de plantas na parte superior, espuma na meia-sola constituída com 55% de milho e sola com borracha 80% natural, as Triumph RFG são “a prova de que a sustentabilidade e o rendimento podem trabalhar em conjunto”.

A impacto visual é agradável, o conforto nos pés é total, mas, principalmente, o seu uso – seja no dia-a-dia, seja em corrida – não colide com valores cada vez mais implementados e importantes na sociedade: a defesa do ambiente. Com 125 anos de experiência, a Saucony anunciou o objectivo de ter, até 2025, 90% dos seus produtos com materiais orgânicos, reciclados ou renováveis. A fasquia sobe para os 100% em 2030.

O primeiro passo foi dado com as Triumph RFG. Para além dos corantes à base de plantas na parte superior e da sola exterior de borracha 80% natural, o que permite aos norte-americanos reduzir o impacto ambiental negativo do plástico, o principal destaque neste modelo é a inovadora utilização de uma espuma de entressola com 55% de milho na sua constituição. Isto, mantendo o nível de desempenho que tornou a marca uma das referências do mercado.

É um modelo projectado para competição, mas que se adapta de forma perfeita a uma utilização casual. O peso varia entre as 275 gramas (modelo feminino) e as 295 gramas (modelo masculino), e as Triumph RFG, a versão vegana do modelo anterior da marca (Saucony Triumph 21), mantêm todos os pontos positivos: conforto oferecido pelo acolchoamento na sola e calcanhar; espuma da entressola PwrRun Bio+ leve e elástica; sola com boa aderência e, aparentemente, durável; suporte de calcanhar macio e língua almofadada para um ajuste e sensação de 360 graus; categoria neutra.

Detalhando a aposta da Saucony neste modelo, Rob Griffiths, presidente da marca norte-americana, refere que “o futuro do desporto depende do futuro do planeta”, e, por isso, é necessário “investigar” e assumir “o compromisso e a promessa de encontrar opções mais sustentáveis”.

Já Brian Moore, vice-presidente sénior global de produtos da Saucony, realça a “necessidade da redução do uso de químicos sintéticos e processos de produção prejudiciais”. “A sustentabilidade e o rendimento em corrida nem sempre andam de mãos dadas”, admite, salvaguardando que a Triumph RFG é apenas “um dos muitos modelos a serem projectados com o futuro do planeta em primeiro plano."