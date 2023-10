Governo italiano indica jornalista de direita para presidente da Bienal de Veneza

O Governo italiano liderado por Giorgia Meloni designou o jornalista e escritor Pietrangelo Buttafuoco (Catânia, 1963), conhecido pela sua vinculação a movimentos de extrema-direita e autor de uma "biografia-homenagem" a Silvio Berlusconi, para presidir à Bienal de Veneza.

De acordo com o jornal especializado The Art Newspaper, foi o senador Raffaele Speranzon, eleito pelo partido da primeira-ministra, o Irmãos de Itália, o primeiro a ventilar a notícia, numa nota de imprensa que começou a circular na quinta-feira. "Estilhaçou-se mais um telhado de vidro. A esquerda pensava ter na Fundação Bienal de Veneza um feudo onde podia colocar amigos e acólitos. Buttafuoco representa o tipo de mudança profunda que o governo de Meloni quer estender a todas as instituições culturais e sociais do país: as pessoas serão escolhidas apenas pela sua profundidade, competência e experiência."

O ministro da Cultura Gennaro Sangiuliano veio entretanto confirmar a nomeação, que será agora submetida às comissões de cultura da Câmara dos Deputados e do Senado de Itália, onde a coligação governamental conta com maioria.

A oposição acusa o governo de Meloni de prosseguir, com esta nomeação, o seu "assalto às instituições culturais" italianas. Rachele Scarpa, deputado de esquerda eleito pelo círculo eleitoral de Veneza, comentou, citado pelo The Art Newspaper, que a escolha traduz a "visão arrepiante" que a direita tem da cultura, ao passo que Irene Manzi, membro do comité de Cultura do Parlamento, anotou: “Hoje a direita avançou mais um passo na sua concepção de que o Estado é algo que lhe pertence. O assalto da direita às instituições culturais do nosso país é extremamente preocupante."

A fundação que Buttafuoco vai liderar, e que soma já 128 anos de actividade, organiza as bienais de arte, arquitectura, cinema, dança e teatro que constituem uma referência internacional nestas diferentes áreas.

O autor de Beato lui – Panegirico dell'arcitaliano Silvio Berlusconi militou na Frente da Juventude do Movimento Social Italiano, partido de inspiração neofascista antecessor dos Irmãos de Itália, e começou a sua carreira de jornalista em publicações de extrema-direita, indicam agências internacionais de notícias.

Foi presidente do Teatro Stabile de Catania, a sua cidade natal, de 2007 a 2012, e actualmente é presidente do Teatro Stabile d'Abruzzo de Aquila. Foi também um dos nomes propostos para presidente da região da Sicília pela Liga Norte de Matteo Salvini, actual vice-presidente do Governo e ministro das Infraestruturas e Transportes.

O mandato do actual presidente da Bienal de Veneza, Roberto Cicutto, termina em Março de 2024.