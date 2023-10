Este Outono, deixe lá as folhas caídas no jardim

À medida que as folhas começam a cobrir os jardins por todo o lado neste Outono, muitos poderão sentir-se tentados a limpar a folhagem quebradiça. Mas talvez seja melhor não o fazer, dizem os especialistas.

“A camada de folhas caídas é, na realidade, um habitat muito importante para a vida silvestre”, explica David Mizejewski, naturalista da National Wildlife Federation, uma organização de conservação da natureza. “Todos os tipos de organismos dependem dela para a sua sobrevivência, sendo um local onde podem encontrar alimento e abrigo e, em muitos casos, até mesmo completar o seu ciclo de vida.”

Não é preciso, contudo, deixar uma camada espessa de folhas a cobrir todo o jardim para ajudar a apoiar o ambiente. “Ter um pouco de caos em partes do jardim é muito benéfico para o solo e para os animais que precisam de partilhar estas paisagens connosco”, disse Scott Black, director executivo da Xerces Society, uma organização sem fins lucrativos dedicada à conservação de invertebrados.

Eis então o que precisa de saber sobre como gerir as folhas caídas neste Outono:

Não se livre delas

Encher sacos com folhas e deitá-las no lixo normal “é de longe a pior coisa” que pode fazer, explica David Mizejewski. Em 2018, nos Estados Unidos, os aterros sanitários receberam cerca de 10,5 milhões de toneladas de resíduos de jardinagem (que incluem as folhas), o que equivale a pouco mais de 7% de todos os resíduos deitados fora, de acordo com a Agência de Protecção Ambiental norte-americana.

“O que acontece quando esses resíduos são despejados nos aterros é que se decompõem em condições anaeróbias, sem oxigénio, e isso produz metano, que é um potente gás com efeito de estufa”, afirma o naturalista norte-americano.

Para melhor apoiar a vida selvagem e a saúde do solo, os especialistas dizem que as folhas devem ser deixadas onde caem. Uma boa cobertura de folhas proporciona um habitat durante os meses frios de Inverno para espécies polinizadoras essenciais, como as abelhas, as borboletas e as traças. Outras criaturas, incluindo anfíbios e pequenos mamíferos como os esquilos podem também beneficiar do abrigo proporcionado pelas folhas. “Permite-lhes passar o Inverno e depois emergir para potencialmente polinizar o seu jardim, ajudando a controlar outras pragas”, descreve o conservacionista Scott Black.

Embora uma ligeira dispersão de folhas no relvado também possa ser benéfica para a relva, uma camada demasiado espessa pode sufocá-la, referem os especialistas. Mizejewski acrescenta que a folhagem caída também pode abrigar pragas, como carraças, pelo que é importante ter também algum cuidado para as evitar.

Ainda assim, os especialistas garantem que remover todas as folhas não é a solução. “Não tem de as manter no relvado no sítio onde caem. O que queremos é que não se livre delas”, completa David Mizejewski.

Foto Andre Rodrigues

Mexa-as antes do frio

Se não quiser ter folhas espalhadas pelo seu jardim, os especialistas sugerem que pegue no seu ancinho e as junte em amontoados ou as empurre para canteiros ou para os limites do jardim. Evite utilizar equipamento de jardinagem a combustível, como sopradores de folhas, porque produzem emissões de gases nocivos e podem ser ruidosos.

Pense também em mexer as folhas antes de começar o frio mais intenso, aconselha Kevin Carpenter-Driscoll, coordenador ambiental da cidade de Greenbelt, Maryland. Quando começa a arrefecer, a camada de folhas pode já estar cheia de pequenos animais selvagens que se escondem para o Inverno e o facto de as folhas serem limpas pode perturbá-los, explica Carpenter-Driscoll.

Na Primavera, as folhas podem actuar como cobertura vegetal e como repelente de ervas daninhas. Mizejewski, da National Wildlife Federation, recomenda não remover as folhas da base das árvores e dos arbustos.

“Elas caem mesmo à volta da zona das raízes da planta, onde desempenham funções como suprimir as ervas daninhas, reter a humidade do solo, depois decompõem-se lentamente e compostam, devolvendo os nutrientes às raízes da planta”, descreve. “Isso é muito parecido com o efeito da cobertura vegetal e dos adubos.”

Em canteiros de jardim, David ​Mizejewski sugere organizar as folhas para formar uma camada de cerca de três a cinco polegadas de profundidade em torno das suas plantas. Se estiver preocupado com o facto de as folhas se espalharem pelo seu pátio, experimente humedecê-las um pouco.

Se tiver demasiadas folhas, uma opção é utilizar um cortador de relva para as cortar, o que pode ajudá-las a decomporem-se mais rapidamente. Uma vez mais, seja gentil: evite cortar todas as folhas e eliminar o abrigo para a vida selvagem, dizem os especialistas.

Compostagem

As folhas são um complemento benéfico para as pilhas de compostagem, acrescentou Mizejewski. Pode fazer uma grande pilha de folhas algures no seu terreno, que se transformará naturalmente em composto de folhas. Partir as folhas em pedaços mais pequenos também pode ajudá-las a compostar mais rapidamente.

Além disso, alguns municípios recolhem folhas para compostagem. Em 2018, nos Estados Unidos, estima-se que 22,3 milhões de toneladas de resíduos de jardinagem foram compostados ou os resíduos de madeira foram triturados com uma taxa de compostagem de 63%, de acordo com uma análise da agência ambiental norte-americana.

Os especialistas afirmam que as medidas para deixar as folhas no seu quintal no Outono são apenas mais uma parte de um esforço mais alargado para nos afastarmos dos relvados arranjadinhos, que são na realidade zonas mortas para muitas espécies, proporcionando pouco ou nenhum habitat ou nutrientes para a vida selvagem e exigindo muitos recursos, incluindo água e fertilizantes, para a sua manutenção.

“Idealmente, gostaria de ter este efeito de mudança cultural em que as pessoas começam a reavaliar a forma como vêem e interagem com o seu próprio ambiente e os seus quintais”, afirmou Carpenter-Driscoll. Organizações norte-americanas como a Federação Nacional da Vida Selvagem e a Sociedade Xerces lançaram campanhas de educação pública para incentivar as pessoas a optarem por jardins mais naturais com plantas autóctones. Este ano, a Federação Nacional da Vida Selvagem designou Outubro como o Mês Nacional de Deixar as Folhas (National Leave the Leaves Month, no original em inglês, com direito a trocadilho).

Pequenas mudanças, como a decisão de não se livrar de todas as folhas, podem ter um impacto significativo, disse Carpenter-Driscoll. “Verá uma maior variedade de espécies no seu quintal”, exemplifica. “Tire algum tempo para pensar: ‘O que é que estou a ver que não estava a ver antes? Como é que o solo é diferente do que era antes?’ Vai encontrar mudanças concretas.”