As plantas que temos em casa acordam na Primavera. Como cuidar delas?

Tal como os humanos, as plantas que temos em casa têm relógios internos com base na luz que afectam o seu comportamento. No Inverno, quando os dias são mais pequenos, muitas plantas entram num período de crescimento lento ou nulo. A existência de mais luz na Primavera activa o crescimento, o que significa que é altura de ajustar a rotina de cuidados com as tuas plantas.