Tusk pede a formação rápida de governo na Polónia para receber fundos da UE

O Presidente polaco, Andrzej Duda, optou por não formar um governo nesta quinta-feira. A primeira sessão da câmara baixa do parlamento está apenas agendada para dia 13 de Novembro, mas a indefinição em relação ao próximo executivo pode arrastar-se até Dezembro. Donald Tusk, líder da oposição e o homem apontado como sendo próximo primeiro-ministro, pediu para que o Presidente nomeie rapidamente um Governo devido ao risco de a Polónia não receber os fundos europeus, no valor de 35,4 mil milhões de euros, que estão suspensos.

O partido Lei e Justiça (PiS) ficou em primeiro lugar nas eleições de 15 de Outubro, mas perdeu a maioria absoluta e é pouco provável que encontre um parceiro para formar outra coligação. Três partidos pró-europeus dizem estar prontos para formar um gabinete liderado por Tusk e instaram o Presidente Andrzej Duda a não adiar a sua nomeação.

"Posso dizer que a data preliminar da primeira sessão da câmara baixa do parlamento será segunda-feira, 13 de Novembro, que é a data mais rápida possível, tendo em conta as normas constitucionais", disse, citado pela Reuters, Duda, um aliado do partido do PiS, sem adiantar quem será a pessoa escolhida para formar Governo.

O adiamento da decisão por parte do Presidente mereceu uma pronta resposta por parte de Donald Tusk, que já foi primeiro-ministro do país entre 2007 e 2014. "Se o Presidente reconhecer rapidamente a realidade de que existe uma maioria no parlamento e permitir que este crie um Governo, garanto que isso significará um rápido pagamento de fundos à Polónia", disse Tusk aos jornalistas em Bruxelas, onde se tem reunido com os líderes da União Europeia numa tentativa de desbloquear o financiamento.

“Estou aqui como líder da oposição, não como primeiro-ministro, mas o tempo está a passar”, afirmou Tusk, durante um encontro de dirigentes do Partido Popular Europeu, na quarta-feira. “Tive de tomar esta iniciativa antes de serem tomadas decisões finais [sobre a formação do governo polaco], porque todos os métodos, incluindo os incomuns, devem ser usados para garantir o dinheiro que a Polónia merece”, acrescentou.

Em causa está o acesso da Polónia a 35,4 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos do fundo de recuperação da UE, que o suspendeu o pagamento deste valor até que a Polónia recue nas reformas que, de acordo com as vozes mais críticas do Governo, comprometem a independência do seu sistema judicial e do estado de Direito. Este foi, aliás, um dos temas mais importantes durante a campanha eleitoral e que tem motivado vários protestos no país ao longo dos últimos anos.

O processo pode ainda ser mais demorado, arrastando-se pelo menos até Dezembro, se for dado ao PiS a possibilidade de tentar formar governo. A oposição acredita que o Presidente quer adiar ao máximo a formação do novo Governo para dificultar qualquer investigação relacionada com abusos de poder ou corrupção.