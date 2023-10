Seis em cada dez jovens portugueses passam quatro ou mais horas por dia na Internet

A maioria dos jovens portugueses passa quatro ou mais horas, por dia, ligado na Internet. Os dados constam do estudo Comportamentos Aditivos aos 18 anos, elaborado com base no inquérito que o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD) aplicou a mais de 135 mil jovens que no ano passado foram chamados a participar no Dia da Defesa Nacional e publicado esta terça-feira no site daquele organismo. Cerca de 60% dos jovens com 18 anos em 2022 jogava online e dois em cada dez fazia-o a dinheiro. Os problemas associados à utilização da internet não ficam de fora, com quase um terço (31%) dos jovens a mencionar ter experienciado pelo menos um de uma lista de sete: as situações de mal-estar emocional são as mais comuns.

