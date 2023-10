Agência que substitui o SEF não tem estatutos nem sede designada a oito dias de entrar em funções

O diploma que oficializou a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e que cria a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo​ data de Junho e pretendia marcar um virar de página na relação dos Governo com os imigrantes, depois da morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF, em Lisboa. Mas, quando falta apenas uma semana para a sua entrada em funcionamento, a agência continua sem ter os seus estatutos publicados.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt