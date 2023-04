Governo aprova criação da Agência para as Migrações e Asilo

Nova entidade vai receber as competências administrativas do SEF, cuja extinção está agora a ser ultimada.

Primeiro, prometeu que estaria instalada até Março, em seguida adiou para esta quinta-feira: ano e meio depois de ter inscrito na lei a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o regime desta nova entidade que irá ficar com as competências administrativas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e também absorver o Alto-Comissariado para as Migrações. Foi ainda aprovado o regime sobre a transferência dos funcionários do SEF para as outras entidades.

A extinção do SEF e a distribuição das suas competências policiais e de investigação pela GNR, PJ, PSP, e das competências administrativas pelo Instituto dos Registos e Notariado (como a emissão e renovação de passaportes), assim como a criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, foram aprovadas em 2021, ainda com Eduardo Cabrita como ministro da Administração Interna.

"A APMA é um serviço da administração indirecta do Estado, com a missão de concretizar as políticas públicas em matéria migratória e de asilo, nomeadamente a de regularização da entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, emitir pareceres sobre os pedidos de vistos, de asilo e de instalação de refugiados, assim como participar na execução da política de cooperação internacional do Estado português no âmbito das migrações e asilo", estipula o diploma que determinou a extinção do SEF.

A criação da agência foi a moeda de troca exigida pelo Bloco de Esquerda para ajudar o PS a aprovar a extinção do SEF, que era um assunto que não estava previsto no programa eleitoral socialista de 2019. O documento previa apenas uma "separação orgânica muito clara entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes". Porém, com a polémica gerada pelo assassinato do cidadão Ihor Homeniuk em Março de 2020, às mãos dos inspectores do SEF no aeroporto de Lisboa, a resposta do Governo foi a extinção deste serviço.

Com a queda do Governo no final de 2021, foi depois necessário aprovar o adiamento da entrada em vigor da lei por seis meses (para 12 de Maio de 2022), que ficara inicialmente prevista para Janeiro de 2022. E, pouco depois, fez-se novo adiamento, mas sine die, com o Governo a admitir depois não ter qualquer prazo.

Para fazer a fusão do Alto Comissariado na APMA, será autonomizada do primeiro a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial. E, tal como o PÚBLICO noticiou, o novo Observatório do Racismo e da Xenofobia, cujo protocolo foi assinado em Março, será coordenado por Teresa Pizarro Beleza, investigadora do Centro Antígona da Universidade Nova.

O processo de extinção do SEF tem sido conturbado, tanto pelos sucessivos adiamentos como pelas negociações entre os sindicatos e o Governo para a distribuição dos funcionários pelas diversas entidades. De acordo com a lei, a extinção torna-se efectiva seis meses depois da criação da APMA (na prática, a contar da entrada em vigor do decreto-lei que cria a agência). O que significa que durante a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza no início de Agosto, ainda existirá SEF.