Ricciardi diz que Salgado falou com Sócrates para Pinho ir para o Governo

Segundo José Maria Ricciardi, que fazia parte da Comissão Executiva do BES, Salgado contou-lhe que tinha “exercido influência junto de José Sócrates para colocar Manuel Pinho no Governo”.

José Maria Ricciardi, que fazia parte da Comissão Executiva do BES e que veio a representar o banco no Conselho Geral e de Supervisão, disse esta sexta-feira em tribunal que Ricardo Salgado lhe contou que tinha “exercido influência junto de José Sócrates, de quem que era muito íntimo, para colocar Manuel Pinho no Governo”. Ricciardi está a prestar declarações como testemunha, no âmbito do julgamento de Manuel Pinho, a mulher Alexandra Pinho e o ex-banqueiro Ricardo Salgado.

Segundo esta testemunha, Ricardo Salgado lembrou-se de Pinho para o cargo de ministro de Economia porque o considerava uma pessoa “bastante qualificada e que estava ali desaproveitada”. Esta versão contraria aquela apresentada pelo antigo ministro da Economia, que disse em tribunal que o ex-banqueiro até o desaconselhou a meter-se na política quando disse que ia ajudar José Sócrates nas eleições legislativas.

No dia 13 de Outubro, quando prestou declarações, Pinho negou que tenha alguma vez feito um acordo com Ricardo Salgado para se manter ao serviço do BES como um “agente secreto” quando foi para o Governo e até contou que, quando disse a Ricardo Salgado que ia ajudar José Sócrates nas legislativas de 2005, o então presidente do BES lhe disse: “Não se meta nisso é uma palermice”.



Para Ricciardi a recomendação não era estranha porque sabia que Pinho até já teria feito trabalhos para o PS no âmbito de um grupo criado por Ferro Rodrigues.

Além disso, Ricciardi também contou que foi o então primeiro-ministro José Sócrates que pediu a Ricardo Salgado para o BES adquirir uma participação qualificada na EDP, necessariamente superior a 2%, para ter representatividade”. O que de facto aconteceu logo em Janeiro de 2006, quando o banco da família Espírito Santo investiu cerca de 200 milhões de euros para adquirir uma posição de 2,17% no capital da EDP.

Como Ricciardi pertencia aos quadros da administração do banco, o Ministério Público (MP) quis saber quais os valores dos prémios que eram pagos aos administradores. Ricciardi disse que esses valores variavam e que não eram iguais para todos, porque havia vários sectores. “Seria à volta de 300 mil euros, 400 mil euros, 500 mil euros”, afirmou.

A procuradora perguntou: E 1,5 milhões? “Era um prémio muito acima do normal. Não me recordo de administradores recebem prémios dessa magnitude. Eu nunca recebi nenhum. Não me recordo de um prémio desta envergadura”.

Neste processo, Manuel Pinho responde por dois crimes de corrupção passiva, um de branqueamento e um de fraude fiscal, enquanto a Ricardo Salgado o Ministério Público imputa dois crimes de corrupção activa e um de branqueamento. Já Alexandra Pinho responde por um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal, ambos em co-autoria com o marido.

De acordo com a acusação, Manuel Pinho, enquanto ministro da Economia (cargo que ocupou de 2005 a 2009) e, depois, como responsável pela candidatura de Portugal à organização da competição de golfe "Ryder Cup", actuou em detrimento do interesse público, na prossecução de interesses particulares do Grupo Espírito Santo (GES)/Banco Espírito Santo (BES) e de Ricardo Salgado. Segundo o Ministério Público, Manuel Pinho beneficiou projectos do GES/BES ou por estes financiados, nomeadamente projectos PIN (Potencial Interesse Nacional), como os das herdades da Comporta e do Pinheirinho.

Já Alexandra Pinho senta-se no banco dos arguidos porque constituiu com o marido a "Tartaruga Foundation" e outras sociedades para alegadamente ocultarem os pagamentos feitos por Ricardo Salgado a Manuel Pinho no âmbito do referido acordo. Segundo a acusação, a arguida tinha conhecimento desse acordo e foi dele beneficiária, recebendo nas suas contas bancárias elevadas quantias que teriam como destinatário final o marido.

Já o ex-líder do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, está acusado de ter subornado o então ministro da Economia, Manuel Pinho, com valores superiores a cinco milhões de euros.