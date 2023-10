Museu em Barcelona quer os visitantes tão nus como as estátuas — mas de sapatos

Em Espanha, fazer nudismo nas praias já é permitido há vários anos e agora visitar um museu sem roupa também. A iniciativa é do Museu de Arqueologia da Catalunha, em Barcelona, e surgiu a pedido do Clube Catalão de Naturismo.

De acordo com o site do museu, a próxima visita é já no dia 28 de Outubro e cada bilhete custa sete euros. A lotação é limitada e a visita decorrerá à porta fechada, mas os visitantes têm de entrar no espaço vestidos. Depois serão levados até uma sala para deixarem a roupa e objectos pessoais, no entanto, realça o museu, recomenda-se o uso de sapatos.

A exposição a visitar será Os bronzes de Riace, obra que inclui fotografias de esculturas de corpos nus do século V a.C e reflecte sobre a beleza e anatomia do corpo humano. As estátuas foram encontradas por acaso no fundo do mar da Calábria em 1972 e, segundo o museu, a ideia de as pessoas conhecerem este trabalho despidos é uma forma de se verem reflectidos na obra.

??Un análisis anatómico de los Bronces de Riace

??El fotógrafo Luigi Spina recorre con detalle la anatomía de los célebres Bronces de Riace, obras maestras del arte griego clásico.

??En el @macarqueologia de Barcelona hasta el 31 de diciembrehttps://t.co/Rta2nKsJ9x pic.twitter.com/Jbi79wt6l9 — AventuradelaHistoria (@AventurHistoria) October 11, 2023

O pedido do Clube Catalão aconteceu no ano passado depois de o museu ter apresentado a exposição Corpus, escreve o El País. O nome pareceu-lhes indicado para fazer a proposta que, depois de analisada pela responsável pelo espaço, a historiadora de arte, actriz e dramaturga Irene Vicente Salas, foi aceite.

O dia 30 de Setembro marcou a primeira data de nudismo num museu. Nessa altura, foram 30 as pessoas que andaram pelos corredores nuas a ouvirem as explicações da historiadora que também fez a visita sem roupa.

“Estabelece-se uma relação muito particular com as imagens das peças nuas e, para mim, que não sou nudista embora o pratique esporadicamente, fiquei surpreendida com a naturalidade com que séculos de falsos preconceitos se evaporam rapidamente”, afirmou, citada pelo mesmo jornal.

Apesar de ser uma iniciativa fora do comum, o Museu de Arqueologia não é o único a testá-la. O Museu Cerdanyola, que também fica em Barcelona, já o fez. Além disto, também há quem ande nu pelas ruas de Espanha.