Praga de percevejos pode estar a chegar ao Reino Unido

As primeiras notícias sobre uma praga de percevejos-de-cama chegaram de França, com a adopção de medidas de ataque a uma infestação na zona de Paris. Agora, a gigante britânica de controlo de pragas Rentokil Initial alerta para um registo de um aumento de 32% nos pedidos de informação sobre percevejos desde Janeiro a Setembro deste ano, em comparação com o ano anterior. Por cá, em Portugal, também há uma praga de percevejos que incomoda a população em algumas cidades, mas são de uma outra espécie (são percevejos-asiáticos) e inofensivos para humanos e animais.

Em Portugal, nas últimas semanas, o percevejo-asiático (Halyomorpha halys) tem surpreendido muitas pessoas em várias cidades do país, ao entrar nas suas casas. Este insecto exótico é inofensivo e não deve ser confundido com o percevejo-de-cama (Cimex sp.), um parasita que ataca e suga o sangue à noite, quando as pessoas estão a dormir, e está na origem de várias notícias publicadas recentemente sobre uma praga em França e, agora, os alertas no Reino Unido.

Os meios de comunicação social franceses, tanto tradicionais como sociais, têm noticiado de forma exaustiva a existência de percevejos-de-cama nos comboios e nos cinemas nas últimas semanas. A iniciativa do ministro, anunciada na rede social X (anteriormente Twitter), “para tranquilizar e proteger”, disse, pretende dar resposta às múltiplas notícias e publicações nas redes sociais dando conta de infestações de percevejos na rede de transportes de Paris, incluindo na zona de espera do aeroporto de Roissy, que criaram um clima de pânico.

Mais recentemente, o Governo francês admitiu estar preocupado com o impacto desta praga no turismo e nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam dentro de menos de um ano. Desde a década de 1990, com o enorme aumento das viagens de pessoas e comércio internacional, estes insectos começaram a regressar às grandes cidades por todo o mundo.

Londrinos preocupados

Tinham praticamente desaparecido após a II Guerra Mundial, devido à melhoria das condições socioeconómicas em muitos locais e o uso de insecticidas com o DDT (banido pelas Nações Unidas em 1972, devido aos efeitos nocivos na vida selvagem e na saúde humana). As pessoas esqueceram-se deles, do aspecto que tinha uma picada de percevejo.

Na semana passada, o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, em declarações ao editor de redes sociais PoliticsJOE, reconheceu que a população da cidade no Reino Unido estava preocupada com o facto de os percevejos em Paris poderem causar problemas em Londres.

Acrescentou ainda que já estava em contacto com a Transport for London e admitiu tomar medidas, como a limpeza regular dos metros e dos autocarros, para garantir que não haveria um problema semelhante em Londres.

"Os técnicos estão a registar um aumento significativo do interesse (no Reino Unido)", afirmou um porta-voz da Rentokil num comunicado enviado por email à Reuters.

Acções de limpeza profunda e o uso de sprays caseiros para atracar este tipo de percevejos ajudarão a matar alguns animais, embora o tratamento profissional seja frequentemente necessário para tratar com sucesso uma infestação.

A Rentokil Pest Control no Reino Unido registou um aumento anual de 65% na actividade registada de percevejos no segundo trimestre de 2023, em comparação com o ano passado. "Isto diz respeito aos casos em que um técnico de pragas confirmou um local activo", disse o porta-voz, explicando que isso acontece quando um técnico esteve no local de um cliente e confirma a presença de percevejos.