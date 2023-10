No PÚBLICO deste sábado há ilustração em vez de fotografias

No próximo sábado, o PÚBLICO que vai para as bancas não terá fotografias, apenas ilustrações. Esta iniciativa, uma colaboração do jornal com a Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG), regressa depois de a última edição do género ter sido publicada em 2021.

Jorge Silva, director de arte, e Marta Anjos, assistente de direcção de arte, os dois designers responsáveis pelo alinhamento das ilustrações que serão publicadas, vieram nesta quarta-feira à redacção de Lisboa, para dar início aos preparativos. Jorge Silva, director de arte e curador da BIG, assume que a colaboração com o PÚBLICO desempenha um papel fundamental na divulgação do evento, “dá mais força à bienal”. Porém, admite que a escolha deste jornal não é inocente. “Trabalhei no PÚBLICO durante quatro anos e nesse período fui contemporâneo de uma iniciativa, em 1998, com a Bedeteca de Lisboa.”

Jorge Silva foi, entre 1999 e 2004, responsável pela imagem dos antigos suplementos Y (agora Ípsilon), Mil Folhas e da revista Pública.

Além disso, continua, o PÚBLICO tem as características necessárias para este projecto. “Tem tudo que ver com o historial do jornal. É um jornal que nasce, cresce e que se desenvolve com uma forte identidade gráfica e tem um historial de apoiar a ilustração. Isto não podia ser feito com qualquer jornal. Tinha de ser um jornal que dê valor à ilustração, mas que goste de arriscar. Um diário vive da rotina e sair da rotina é um desafio. O PÚBLICO é o parceiro ideal.”

Porém, “sair da rotina” acarreta dificuldades. “É um desafio conseguir fechar o jornal à mesma hora que fecha nos outros dias. Conseguir que 35 ilustradores respondam bem e a tempo é difícil”, explica.

A BIG decorre de 20 de Outubro a 21 de Dezembro. O evento, iniciativa da Câmara Municipal de Guimarães e da Motor — Produção Cultural, Cooperativa de Responsabilidade Limitada, será recheado de colóquios, workshops e exposições. Para além de uma exposição exclusiva de Sebastião Peixoto, por ter sido o vencedor do Prémio Nacional da edição anterior, contará com um espaço dedicado a Júlio Resende, na Biblioteca Municipal. “Ele foi uma grande figura das artes da pintura, do desenho, da ilustração e da BD”, diz Jorge Silva.

Este ano, o Prémio Carreira, que serve para “consagrar as pessoas ligadas à ilustração”, é atribuído a Manuela Bacelar, “um nome fundamental da ilustração para livros infantis”. O prémio terá um valor pecuniário de 10 mil euros. “A BIG é uma tomada de pulso do nível e da qualidade da ilustração portuguesa contemporânea e temos a particularidade de ter prémios monetários”, diz Jorge Silva. Há três categorias de prémios: o Grande Prémio BIG, o Prémio BIG Revelação e o Prémio BIG Aquisição.

