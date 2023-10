Irão: Prémio Sakharov atribuído a Jina Mahsa Amini

Duas semanas depois de o Prémio Nobel da Paz de 2023 ter sido atribuído à activista e jornalista iraniana Narges Mohmmadi, com o Comité Norueguês a reconhecer, assim, “as centenas de milhares de pessoas que se manifestaram contra a opressão do regime teocrático contra as mulheres”, o Parlamento Europeu atribuiu esta quinta-feira o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento a Jina Mahsa Amini e ao movimento “Mulher, Vida Liberdade” no Irão.

Foi a 13 de Setembro de 2022, quando passeava com o irmão nas ruas de Teerão, que Amini, de 22 anos, foi detida pela “polícia da moralidade” por “mau hijab” – como as autoridades se referem ao uso “incorrecto” do lenço islâmico que cobre os cabelos, a deixar ver parte algumas madeixas. Passado duas horas estava em coma e viria a morrer três dias depois. O seu funeral transformou-se num protesto, o primeiro de milhares em que iranianas e iranianos gritaram por liberdade e exigiram a queda da República Islâmica.

"O dia 16 de Setembro de 2022 foi um dia de infâmia e o brutal assassínio de Jina Mahsa Amini foi um ponto de viragem que desencadeou um movimento liderado por mulheres que está a fazer história", afirmou a presidente do Parlamento, Roberta Metsola, que anunciou o prémio durante a sessão plenária a decorrer em Estrasburgo. "O mundo ouviu o canto de 'Mulher, Vida, Liberdade', três palavras que se tornaram um grito de protesto para todos os que defendem a igualdade, a dignidade e a liberdade no Irão”​, disse ainda Metsola, depois de muitos eurodeputados terem aplaudido de pé o anúncio.

"Deixemos que este Prémio sirva como o nosso tributo às mulheres, homens e jovens bravos e desafiantes do Irão, que, apesar de enfrentarem uma pressão crescente, lideram a luta pela mudança. O Parlamento Europeu ouve-vos, o mundo vê-vos e está convosco. 'Zan, Zendegi, Azadi'", declarou Metsola, terminando com o lema curdo que foi adoptado como palavra de ordem desta revolução social sem precedentes que abalou as fundações do regime dos mullahs.