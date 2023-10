Crianças aconselham Valongo: “Nunca tinha tido a oportunidade de mudar algo no local onde vivo”

Aluno do 7.º ano, quase a chegar aos 12 anos, Henrique Silva tem uma agenda escolar e desportiva apertada. Se nisso se parece com muitas crianças, há algo que o distingue da maioria dos portugueses da sua idade: Henrique foi um dos primeiros sorteados para o Conselho das Crianças de Valongo, cujo mandato terminou recentemente e, sendo um dos membros mais novos, foi convidado para transitar para um segundo conselho, que toma posse este sábado, desta vez com 24 crianças entre os 7 e os 8 anos das várias escolas do município.

