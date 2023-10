Quando há um filho que gosta mais de limpar que os outros, o melhor é ter calma

Por favor, ajude-me a evitar uma dinâmica de Cinderela. A minha filha mais velha (9 anos) é ansiosa por agradar, é muito capaz, responsável e está quase sempre a tentar ajudar. Tem algumas tarefas, que cumpre sem queixas, e, ocasionalmente, toma a iniciativa de fazer outras tarefas. Obviamente, fico muito contente com este facto e tento fomentá-lo. A do meio (6 anos), às vezes, mostra vontade de ajudar e, outras, recusa-se a fazer tarefas simples e adequadas à idade. A mais nova (4 anos) tem tendência a resistir e a resmungar quando lhe pedem para ajudar e, como é óbvio, tem menos capacidade para ajudar do que as irmãs.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt