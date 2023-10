A América do New Deal no Doclisboa: a terra prometida, tanto ontem como hoje

21.ª edição do Doc propõe retrospectiva expansiva, apaixonante: filmes fundadores do que o documentário pode ser, em resposta a um contexto político e social muito específico que parece ecoar hoje.

“A palavra ‘documentário’ raramente era usada no início da década de 1930”, diz-nos Justin Jaeckle. “Mas, pelo final da década, filmar documentários já era uma carreira.” E, por isso, o que o Doclisboa e a Cinemateca Portuguesa nos propõem nos próximos dez dias é voltar atrás no tempo, até à década de 1930 e aos tempos fundadores da designação, para um autêntico “minifestival” dentro do festival maior que é o Doc. Voltar atrás para descobrir muitos dos filmes que ajudaram à fixação do termo: 58 obras repartidas por 24 sessões temáticas, numa programação alucinante, apaixonante, patente na Cinemateca desta quinta-feira até dia 29. O Documentário em Marcha: Conturbados Anos 30 na América do New Deal é o título desta expansiva retrospectiva co-comissariada pelos programadores e críticos Justin Jaeckle (pelo Doc) e Luís Mendonça (pela Cinemateca).