Papa Francisco planeia participar na Cimeira do Clima no Dubai

Ainda não foi tomada uma decisão oficial, mas fontes do Vaticano dão como certo que o Papa estará presente na COP28, a cimeira do clima da ONU que tem lugar este ano no Dubai.

O Papa Francisco poderá participar na conferência sobre o clima COP28, que terá início no próximo mês no Dubai, para fazer valer o seu recente apelo à tomada de medidas para travar o aquecimento global. Esta poderá ser, assim, a primeira vez que um Papa participa numa conferência da ONU sobre alterações climáticas desde o seu início em 1995.

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, afirmou à Reuters, à margem de um evento católico-judaico em Roma, na quarta-feira, que Francisco quer ir ao Dubai, se bem que nenhuma decisão final tenha sido ainda tomada.

Outras fontes do Vaticano colocam "em até 90%" a probabilidade de o Papa ir à cimeira que decorre entre 30 de Novembro e 12 de Dezembro. O Papa Francisco tem usado uma bengala e uma cadeira de rodas devido a uma doença no joelho, mas os seus problemas de mobilidade não o têm impedido de manter uma agenda preenchida.

Francisco, de 86 anos, fez da protecção do ambiente uma das marcas do seu papado. Mais recentemente, num importante documento publicado no dia 4 de Outubro, Francisco apelou aos políticos hesitantes e aos negacionistas das alterações climáticas para que mudem de posição, afirmando que não podem ignorar as causas humanas ou ridicularizar a ciência enquanto o planeta "pode estar a aproximar-se do ponto de ruptura".

O documento, uma exortação apostólica intitulada Laudate Deum (Louvado seja Deus), surge na sequência da encíclica de 2015 de Francisco sobre o ambiente Laudato Si' (Louvado seja).

A exortação foi motivada pelos recentes fenómenos climáticos extremos e mencionou várias vezes os desafios enfrentados pela COP28. O fracasso em Dubai, disse Francisco no documento, "será uma grande decepção e porá em risco qualquer bem que tenha sido alcançado até agora". Na semana passada, encontrou-se com o presidente da COP28, Sultan Ahmed Al Jaber.

Para muitos, a influência do Papa Francisco não deve ser subestimada, tendo como referência a pertinência da encíclica Laudato Si’ em 2015, ano da assinatura do Acordo de Paris.

Em conversa com o Azul por altura da Jornada Mundial da Juventude, Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, incluiu a Laudato si' entre os três “momentos marcantes” que compõem o contexto histórico de 2015, um “ano decisivo” para acção climática: a encíclica Laudato si’, propositadamente publicada em Maio por antecipação aos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); a aprovação dos ODS, em Setembro, com o Papa a marcar presença na Assembleia Geral das Nações Unidas (durante uma viagem a Cuba e aos EUA); e, por fim, “o primeiro grande teste dos ODS”, com a aprovação do Acordo de Paris em Dezembro.