Ozempic falsificado em circulação na UE, mas Portugal sem registo de casos

O Infarmed garante estar em contacto com a Agência Europeia do Medicamento para monitorizar a circulação de embalagens falsificadas de Ozempic, medicamento recomendado para casos de diabetes.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) alertou o Infarmed para a circulação de embalagens falsificadas de Ozempic, medicamento injectável para a diabetes, ainda que em Portugal não tenham sido detectadas unidades falsificadas, segundo adiantou esta quarta-feira a autoridade nacional.

Numa nota publicada na página oficial, o Infarmed "está em contacto com os vários intervenientes do circuito de medicamentos, para que possam estar ainda mais alerta para esta situação concreta", e relembra que a aquisição de medicamentos deve apenas ser feita em farmácias, ou no caso de medicamentos não sujeitos a receita médica, nos locais autorizados, frisando que não podem ser comercializados online.

"Também a EMA, a nível europeu, está a investigar esta situação, em conjunto com as autoridades reguladoras de medicamentos da União Europeia (UE) e com o auxílio de entidades policiais. O objectivo passa por alertar todos os intervenientes do circuito de medicamentos da UE, para a possibilidade da comercialização de apresentações falsificadas do referido medicamento", lê-se.

A informação oficial recorda que os medicamentos falsificados "representam um risco para a saúde pública".

O medicamento Ozempic, uma solução injectável em caneta pré-cheia é recomendado para casos de diabetes, mas o uso deste fármaco para a perda de peso é cada vez mais comum.