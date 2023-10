A nova ala de Serralves chama-se Siza — e nota-se

Álvaro Siza assina e empresta o nome à nova ala do museu de Serralves, mas durante a inauguração o arquitecto admitiu que prefere outro nome para o novo edifício do complexo de arte contemporânea. A Ala Poente, ou oficialmente Ala Álvaro Silva, proporcionará um aumento de 44% da área expositora do museu no Porto e respeita a natureza que a integra, não abandonando a simplicidade de traços que caracterizam o arquitecto de 90 anos.

O edifício de três andares divide-se em zona de reservas, espaço para exposição permanente de uma colecção própria do museu e um piso dedicado exclusivamente à arquitectura. No entanto, a própria estrutura já é uma homenagem à arte tridimensional. A estrutura co-financiada por fundos comunitários integra-se, sem disrupção, numa paisagem natural protegida, esgueirando-se por entre árvores do Parque de Serralves.

Os pisos entram uns pelos outros com delicadeza e juntam-se a um jardim que os rodeia como se deles fizesse parte. As atenções desviam-se para a passagem triangular que remete quem olha para uma janela, também ela triangular mas invertida.

A Ala Siza já se encontra aberta ao público e, assim como mostram as fotografias do fotojornalista do PÚBLICO Nelson Garrido, está inteiramente vazia. Apenas no próximo ano contemplará uma exposição da colecção da Fundação e uma outra dedicada ao arquitecto com quem já trabalharam inúmeras vezes.

