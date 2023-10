Para Rui Tavares, uma cantiga de amiga sem escárnio ou maldizer

No artigo “A esquerda condena os ataques MAS não porque lho exigem”, falei ao de leve de Rui Tavares, deixando implícita uma crítica às suas declarações sobre os últimos acontecimentos no Médio Oriente. Para facilitar, transcrevo o que então escrevi: “O processo é tão perverso que quando alguém, à esquerda, assume uma posição divergente da posição maioritária, à esquerda, passa à categoria de ‘pessoa decente’. Aconteceu esta semana com Rui Tavares. Milhares de aplausos para Rui Tavares porque disse coisas parecidas com as que a direita diz.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt