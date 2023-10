Neymar sofreu grave lesão no joelho esquerdo, será operado e enfrenta longa paragem

Durante o jogo com o Uruguai, Neymar sofreu uma “ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo” e será operado, informou a Confederação Brasileira de Futebol.

O avançado brasileiro Neymar tem uma lesão grave no joelho esquerdo e será operado, ainda em data a definir, anunciou esta quarta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o organismo, após os exames efectuados, o jogador do Al Hilal, equipa da Arábia Saudita treinada por Jorge Jesus, tem uma "ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo", situação que obrigará a um "procedimento cirúrgico", pelo que o brasileiro apenas deverá regressar aos relvados em 2024.

A lesão de Neymar foi contraída na terça-feira, durante o duelo com o Uruguai, em Montevideu, a contar para o apuramento para o Mundial de 2026. A poucos minutos do intervalo, o avançado, de 31 anos, saiu do campo de maca e em visível sofrimento. A selecção brasileira perdeu a partida, por 2-0, com Darwin Núñez , antigo avançado do SL Benfica, em destaque.

A CBF não divulgou o prazo esperado de paragem de Neymar, mas, tendo em conta a gravidade da lesão, é provável que o antigo jogador de Paris Saint-Germain, FC Barcelona e Santos fique afastado dos relvados durante um período mínimo de seis meses.

Neymar chegou esta temporada ao Al Hilal e, como colega do internacional português Rúben Neves, leva um golo e duas assistências em cinco jogos pelos sauditas.