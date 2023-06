Rúben Neves vai mesmo para a Arábia Saudita

Neves “cede” aos milhões das arábias aos 26 anos, com um contrato assinado por três temporadas com o Al Hilal.

O futebolista português Rúben Neves já é jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita. O negócio foi confirmado nesta sexta-feira e, ainda que o Wolverhampton não tenha revelado a verba envolvida, a imprensa inglesa estima que ronda os 55 milhões de euros.

O clube inglês disse apenas que se tratou de uma “verba recorde”, o que significará sempre que foi acima dos 45 milhões amealhados com a venda de Diogo Jota ao Liverpool.

Em seis anos de “wolves”, o médio criou uma ligação forte com o clube e reconheceu-a nesta sexta-feira. "Nunca vos esquecerei. Seis anos foi um longo período. Os meus filhos cresceram e viveram felizes aqui. Eu e a minha mulher nunca esqueceremos a fase vivida aqui em família e esperamos manter esta ligação. Saio como jogador, mas serei um lobo para sempre. Aconteça o que acontecer”, apontou, em lágrimas, num vídeo divulgado pelos ingleses.

Já Matt Hobbs, director-desportivo dos britânicos, elogiou o jogador português. "Adorei trabalhar com o Rúben e teve um papel fundamental no reerguer do clube. Foi o nosso capitão mais novo de sempre. Era um jogador muito corajoso e quis vir para o Wolverhampton para jogar no Championship. Sai como um dos melhores jogadores da história do clube, levou o Wolves para outro nível e foi o líder de uma grande era do clube".