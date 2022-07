Darwin Núñez foi o melhor jogador da I Liga

A gala da Liga de Clubes estipulou o sorteio do campeonato nacional 2022/23, mas serviu também para distinguir Darwin Núñez, do Benfica, como melhor jogador do campeonato. O uruguaio bateu a concorrência de Vitinha, Luis Díaz, Otávio, Taremi, Sarabia, Ricardo Horta, Pedrinho, Samuel Lino e Navarro. Na II Liga, o MVP foi Guga, médio do Rio Ave.

No capítulo da juventude foram Vitinha, na I Liga, e Henrique Araújo, na segunda, os premiados com a distinção de melhores jovens.

Ao contrário destes prémios, os golos do ano fugiram a jogadores dos “grandes”. André Silva, do Arouca, marcou o melhor golo da I Liga num chapéu ao Gil Vicente, enquanto Fábio Fortes, da Académica, venceu o prémio na II Liga com um pontapé de bicicleta.

Nos bancos, os premiados como melhores treinadores foram Sérgio Conceição, campeão pelo FC Porto na primeira divisão, e Filipe Martins, que levou o Casa Pia ao segundo lugar na II Liga.

Destaque ainda para os prémios fair-play, atribuídos com base em critérios definidos relativos às medidas disciplinares. Benfica e Vlachodimos levaram os prémios na I Liga, Trofense e Mika (Académica) venceram na segunda.

A Liga atribuiu ainda prémios institucionais à SIC, como media partner, à Fundação Benfica, no prémio de mérito, e a Tiago Craveiro, no prémio prestígio.