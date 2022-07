Sorteio da I Liga dita Sp. Braga-Sporting a abrir o campeonato

Sporting de Braga e Sporting vão defrontar-se na primeira jornada da I Liga 2022/23. Este é o grande destaque do sorteio da primeira divisão, feito nesta terça-feira na gala da Liga de Clubes, mas não é o único: haverá um clássico FC Porto-Sporting logo à jornada 3, para ser jogado já no mês de Agosto.

Voltando à primeira ronda, Benfica e FC Porto vão arrancar em casa: os “encarnados” recebem o Arouca, os portistas vão abrir as portas do Dragão ao Marítimo.

Sorteio mais ou menos

A aplicação da palavra “sorteio” talvez possa roçar a hipérbole para os que crêem que anexar-lhe a expressão “condicionante” lhe destrói o significado.

Em bom rigor, o sorteio não foi totalmente aleatório, já que havia um lote extenso de condicionantes em 11 das 34 jornadas – estamos a falar de cerca de um terço do campeonato sem direito a sorteio puro.

Muitas das limitações versavam sobre a protecção alargada às equipas que estão nas provas europeias, outras sobre as viagens às ilhas e outras ainda sobre a intenção de não sobrecarregar uma equipa a dois duelos consecutivos com os clubes mais fortes – FC Porto, Sporting, Benfica, Sp. Braga e Vitória de Guimarães.

Entre as condicionantes mais significativas destacam-se a impossibilidade de equipas da mesma cidade jogarem em casa simultaneamente, de nenhuma equipa fazer viagens consecutivas às ilhas, de os já referidos cinco principais clubes não podem jogar entre si em duas jornadas seguidas, de nas jornadas 6, 9, 11, 21, 24, 28 e 32 não haver jogos entre equipas europeias e de haver, para Benfica, Gil Vicente e Vitória, benesses nas primeiras quatro rondas – em virtude de estarem nas qualificações europeias. Essas facilidades têm que ver com inexistência de viagens às ilhas e de jogos com as cinco principais equipas.

Darwin foi o melhor jogador da I Liga

A gala da Liga serviu ainda para entregar os prémios relativos à temporada 2021/22. Darwin Núñez, do Benfica, foi eleito o melhor jogador do campeonato, batendo a concorrência de Vitinha, Luis Diaz, Otávio, Taremi, Sarabia, Ricardo Horta, Pedrinho, Samuel Lino e Navarro. Na II Liga, o MVP foi Guga, médio do Rio Ave.

No capítulo da juventude foram Vitinha, na I Liga, e Henrique Araújo, na segunda, os premiados com a distinção de melhores jovens.

Ao contrário destes prémios, os golos do ano fugiram a jogadores dos “grandes”. André Silva, do Arouca, marcou o melhor golo da I Liga num chapéu ao Gil Vicente, enquanto Fábio Fortes, da Académica, venceu o prémio na II Liga com um pontapé de bicicleta.

Nos bancos, os premiados como melhores treinadores foram Sérgio Conceição, campeão pelo FC Porto na primeira divisão, e Filipe Martins, que levou o Casa Pia ao segundo lugar na II Liga.

Destaque ainda para os prémios fair-play, atribuídos com base em critérios definidos relativos às medidas disciplinares. Benfica e Vlachodimos levaram os prémios na I Liga, Trofense e Mika (Académica) venceram na segunda.

A Liga atribuiu ainda prémios institucionais à SIC, como media partner, à Fundação Benfica, no prémio de mérito, e a Tiago Craveiro, no prémio prestígio.