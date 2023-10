Mundial 2030: federações vão apresentar carta oficial a 28 de Outubro

Os presidentes das federações de futebol de Portugal, Espanha e Marrocos reuniram-se nesta quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, e decidiram entregar no dia 28 de Outubro a formalização da candidatura ao Mundial 2030.

"No encontro que se realizou na Cidade do Futebol, sede da FPF, foi decidido apresentar no dia 28 de Outubro a carta oficial de intenção à organização do Campeonato do Mundo, cumprindo, assim, um dos requisitos do processo de candidatura", indicou a FPF.

O encontro desta quarta-feira entre Fernando Gomes, Pedro Rocha (Real Federação Espanhola) e Fouzi Lekjaa (Real Federação Marroquina) é o segundo entre os presidentes das três federações, mas o primeiro após a decisão da FIFA em relação à organização, comunicada a 4 de Outubro.

Na reunião desta quarta-feira na Cidade do Futebol, ficou decidida a entrega da carta oficial de intenção no final do mês, em Rabat, num evento que contará com os três presidentes e ao qual se seguirá uma conferência de imprensa.