Jornalista do PÚBLICO vence prémio de jornalismo em saúde do SNS

A jornalista do PÚBLICO Alexandra Campos foi nesta segunda-feira galardoada com o prémio Direcção Executiva do SNS (DE-SNS), nos SNS Awards, "pelo rigor, assertividade, isenção e conhecimento do sector da saúde, um conhecimento transversal a todas as áreas", lê-se no comunicado da DE-SNS onde se anunciam todos os vencedores.

Os Prémios do Serviço Nacional de Saúde (SNS), também designados por SNS Awards, são distinções atribuídas pela Direcção Executiva do SNS a "profissionais ou equipas que tenham contribuído para o desenvolvimento do SNS, durante os 12 meses anteriores". "Estes visam reconhecer, incentivar e inspirar a excelência no SNS em todos os seus profissionais, destacando as pessoas e equipas que constroem o SNS todos os dias."

Paula Rebelo, jornalista da RTP, também foi galardoada com o mesmo prémio pela reportagem “Médicos que regressam. Especialista inova entre Estocolmo e Matosinhos”, exibida em Maio de 2023 sobre o regresso de médicos portugueses ao Serviço Nacional de Saúde. A reportagem segue o percurso de um médico que regressa de Estocolmo e traz inovação e experiência ao SNS.

Nos SNS Awards, e na área do jornalismo, foi ainda premiada a iniciativa “Segundas de Conversa”, projecto da Liga Portuguesa Contra o Cancro centrada na literacia em saúde na área da oncologia. Foi lançado em Janeiro de 2020 com o objectivo de abordar várias temáticas e esclarecer dúvidas relacionadas com o cancro, em sessões que integram a comunidade não especialista. O programa é transmitido no canal televisivo Saúde+ e na TSF e respectivas plataformas de podcast.

No total, os SNS Awards albergavam 17 categorias: o voluntariado, a inovação científica, a humanização de cuidados e trabalho em rede são alguns exemplos.