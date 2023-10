Comboio com eurodeputados desviou-se e acabou na Disneyland

O comboio que transportava centenas de eurodeputados e funcionários do Parlamento Europeu tinha como destino Estrasburgo, em França, mas um desvio na linha fez com que acabasse na Disneyland Paris.

O episódio aconteceu esta segunda-feira, mas a visita ao parque temático fundado por Walt Disney não chegou a acontecer. Os passageiros ainda conseguiram ver uma das montanhas russas, mas do Pato Donald, Rato Mickey ou da Branca de Neve nem sinal.

A viagem de comboio, destinada a todos os eurodeputados e funcionários do Parlamento da União Europeia, acontece todos os meses para juntar as sedes de Bruxelas e Estrasburgo. No entanto, é uma iniciativa frequentemente ridicularizada e apelidada de circo ambulante. Nas redes sociais, há quem peça ao Parlamento Europeu para acabar com as viagens mensais dos eurodeputados, uma iniciativa que muitos consideram cara e desnecessária.

Segundo o Politico, o comboio pertencia à empresa ferroviária francesa SNCF Réseau, e partiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, com destino a Marne la Valléé Chessy, comuna francesa próxima da Disneyland. A empresa esclareceu que foi um erro de sinalização nos trilhos que fez com que comboio se afastasse da linha que habitualmente segue quando se aproxima de Paris, escreve a BBC.

Assim que se apercebeu do incidente, o condutor parou o comboio e retomou o caminho certo, mas não conseguiu evitar um atraso de 45 minutos. Em relação aos eurodeputados, a julgar pelas imagens que publicaram nas redes sociais, parecem ter gostado. “Equipa Disneyland”, escreveu a eurodeputada Samira Rafaela na legenda de uma fotografia onde surge ao lado de um colega que aproveitou para beber um sumo.

“Em resposta a um erro de agulhagem no Charles de Gaulle, em Paris, a SNCF levou à Disney o comboio que deveria transportar os deputados europeus de Bruxelas para Estrasburgo. ‘Quando os sonhos se tornam realidade’, o slogan da Disney, mas também o do Parlamento Europeu”, escreveu no Twitter Emmanuel Foulon, porta-voz do Parlamento.

A par disto, também houve quem destacasse que não se trata do “Parlamento do Rato Mickey”, ao passo que outros reclamaram o facto de o comboio não ter atracções gratuitas.