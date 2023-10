O Lokomotiv rumo a novas paragens desconhecidas

Nada como uma efeméride para combater alguma assumida preguiça na composição. Já em 2018, Carlos Barretto tinha voltado a juntar nove temas inéditos para dar um novo fôlego ao trio que vinha mantendo com José Salgueiro e Mário Delgado. Ao chegar a 2023, Barretto viu no horizonte “as bodas de prata” do grupo e “não quis deixar em branco” a data. São 25 anos que se cumprem desde que os três músicos, oriundos do jazz mas com uma largueza de referências que se estende à música popular portuguesa, ao rock e à música escrita contemporânea, se juntaram pela primeira vez no álbum Suite da Terra. E foi então, com o número 25 a bailar-lhe na cabeça e a pedir-lhe acção, que Barretto voltou a convocar os seus dois compagnons de route, arregaçou as mangas, pediu tréguas à preguiça e começou a preparar alguns dos temas que compõem o álbum 25, agora lançado em edição de autor e com apresentação ao vivo nesta quarta-feira, no Auditório do Liceu Camões, em Lisboa.

