Quem é que em Portugal ficou à toa com Israel?

Na estreia do Soundbite, Ana Sá Lopes e Helena Pereira falam sobre a postura do Governo sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse neste sábado, em entrevista à CNN Portugal, que não quer "condenar Israel por aquilo que se pensa que possa vir a ocorrer". Na estreia do Soundbite, Ana Sá Lopes e Helena Pereira debatem sobre se o Governo português está a tomar a postura correcta face a este conflito.

