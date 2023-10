Francisco Assis falou ao PSD e defendeu acordos de regime

O socialista expôs, nas jornadas parlamentares do PSD, o que considera serem alguns dos principais desafios do país: crise demográfica, reforma fiscal, crescimento da economia e estado social.

No jantar de encerramento do primeiro dia das jornadas parlamentares do PSD, Francisco Assis, presidente do Conselho Económico Social (CES) e destacado militante socialista, demonstrou a sua estima pelos sociais-democratas e elencou as grandes áreas em que serão precisos acordos de regime para Portugal prosperar.