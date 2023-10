Moreira diz que alguns municípios mais pequenos não deviam integrar a Área Metropolitana

Alguns dos municípios mais pequenos da Área Metropolitana do Porto “não são metropolitanos” e não deviam integrar a região. As palavras de Rui Moreira tiveram as de Eduardo Vítor Rodrigues como fósforo e não foram meigas para alguns. Sem nomear, o presidente da Câmara do Porto incitou quem está na AMP a desenvolver uma “estratégia metropolitana” ou, então, a sair.

