Afonso Melara: Da Indonésia a Timor-Leste à boleia

Afonso Melara é um aventureiro por excelência. Em Portugal é professor na Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre e fundador da Marvão Adventure, um projecto que coloca em prática esta vontade insaciável de aventura, onde organiza caminhadas por Marvão e partilha as suas experiências!

Amante do surf e de trekking em montanha decidiu elevar a fasquia e viajou recentemente até ao Sudeste Asiático. Viveu experiências inesquecíveis e, durante todo o percurso, conta que conheceu pessoas que o inspiraram! Entre as ondas de Lombok, na Indonésia, boleias até Timor-Leste e até mesmo experiências de voluntariado com crianças, o Afonso é um exemplo inspirador de como a busca pela aventura pode mudar a perspectiva que temos do mundo.

Este episódio é verdadeiramente um convite para abraçar o desconhecido, desafiar as convenções e encontrar a liberdade na simplicidade da vida e na coragem de viver plenamente cada momento.

Podem encontrar o Afonso Melara no Instagram, em @afonsomelara e no YouTube, em Melara Adventure e seguir os projectos da Gap Year Portugal em @gapyearportugal.