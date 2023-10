“Se o conflito em Gaza se estender ao Irão, efeitos no petróleo serão dramáticos”

Agostinho Miranda, advogado e presidente da ProPublica, considera a aliança da Rússia com Arábia Saudita e Irão, na energia, “uma vingança” de Putin para “rebentar com a economia americana”.

O fundador do escritório Miranda & Associados, Agostinho Miranda, acaba de celebrar 41 anos de actividade no sector da energia, que iniciou na petrolífera americana Chevron. Em entrevista ao PÚBLICO, aborda os desafios da transição energética e diz que existem “indícios fortes” de um episódio “renováveis Sócrates 2”, com a EDP, a Galp e a Iberdrola a gerarem propositadamente “a confusão” quando falam de hidrogénio sujo. Sobre o conflito em Gaza alerta: “Se o conflito em Gaza se estender ao Irão, os efeitos no petróleo serão dramáticos.”