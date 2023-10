França. Museu do Louvre encerrado “por razões de segurança”

O museu do Louvre, em Paris, anunciou que estará encerrado este sábado "por razões de segurança".

“Caros visitantes, por razões de segurança, o museu do Louvre fecha as suas portas no dia de hoje, sábado, 14 de Outubro”, anunciou a conta oficial do museu na rede social X (antigo Twitter).

Um porta-voz do museu disse à agência de notícias AFP que o Louvre recebeu uma mensagem escrita que referia um "risco para o museu e seus visitantes", pelo que os responsáveis optaram por "evacuá-lo e fechá-lo durante o dia", enquanto são realizadas "as verificações essenciais".

Os visitantes com bilhete para este sábado "serão reembolsados".

Este encerramento acontece na mesma altura em que até 7000 soldados da operação Sentinelle foram mobilizados em toda a França até segunda-feira, depois de na sexta-feira um professor ter sido morto numa escola secundária de Arras por um russo-checheno de 20 anos.

A informação, confirmada pela presidência francesa, surge pouco depois de a primeira-ministra, Élisabeth Borne, ter elevado o alerta antiterrorista Vigipirate ao mais alto nível devido ao ataque em Arras, que deixou outras três pessoas feridas.

A operação Sentinelle foi lançada em 2015 pelo então Presidente, o socialista François Hollande, devido à vaga de atentados jihadistas que atingiu o país nesse ano (atentados do Bataclan e contra o jornal Charlie Hebdo).