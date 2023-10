Há um Ganso preto que veio do Reino da Fruta, a anunciar um disco para 2024

O tema é uma estreia, a banda também. Chama-se Reino da Fruta e é um projecto que começou a ser imaginado em 2022 pelos seus dois criadores: o músico e produtor João Abelaira Nascimento (Doctor Mabooze, com participações em projectos musicais como os de Pongo, Niki Moss, Sequin, JP Simões, Melquiades ou quartoquarto) e Gonçalo Costa, vocalista, guitarrista e mentor da banda de rock portuguesa Sevilla Red.

Neste projecto, que se apresenta como “uma salada de frutas de sintetizadores de vários sabores, polvilhada de guitarras e baixos funky em calda de beats”, a servir “uma banda de synthpop que dança entre o electro e o house, o disco e o pop”, João e Gonçalo quiseram estrear-se com Ganso Preto, single e videoclipe a antecipar um EP com data de edição prevista para Fevereiro de 2024 e que deve ter como título apenas o nome da banda, Reino da Fruta. Filipe Paes (Sequin, Whosputo) ajudou na produção, gravação e mistura do disco, com masterização de Luís Lucena.

Reivindicando influências da electrónica francesa (Daft Punk e Justice) do R’n’B e do Funk (como Tim Maia e Louis Cole) ou dos britânicos Black Sabbath e Late of the Pier, os Reino da Fruta descrevem Ganso Preto, no texto que companha o seu lançamento, como um tema que fala da Teoria do Cisne Negro, de Nassim Taleb: “O viés psicológico que leva uma pessoa individualmente ou colectivamente a não ver ou não querer ver a importância decisiva de determinado evento (raro) no desenrolar da história”.