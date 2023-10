Ele queria mostrar o mar aos seus alunos — o golpe franquista não deixou

História de professor na Espanha dos anos 30, El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca fala da escola como “lugar onde se podem imaginar modelos de futuro”. Sábado e domingo, no FIMP.

Antoni Benaiges (1903-1936) foi um professor catalão. Nascido em Montroig, Tarragona, morou, naqueles que seriam os últimos dois anos da sua vida, em Bañuelos de Bureba, pequena localidade em Burgos onde leccionou numa escola rural. As suas aulas rompiam com os modelos tradicionais. Benaiges era, como outros colegas e à imagem do pedagogo francês Célestin Freinet (1896-1966), adepto de uma revolução no ensino, de um novo modelo educativo — laico e mais ancorado numa componente prática, melhor para fomentar o espírito crítico dos estudantes, do que numa memorização de conteúdos fria e sem estímulos à imaginação.