Morreu Rudolph Isley, fundador dos Isley Brothers de Twist and shout

Rudolph Isley, fundador dos Isley Brothers, banda de duas vidas, primeiro com êxitos soul e rhythm'n'blues como Shout, Twist and Shout e That Lady, depois, nas décadas de 1970 e 1980, mais próximos do funk e com maior sucesso que nunca, morreu aos 84 anos.

"Não há palavras para expressar os meus sentimentos e o amor que tenho pelo meu irmão. A nossa família sentirá falta dele. Mas sei que está num lugar melhor", destacou Ronald Isley, num comunicado divulgado esta quinta-feira por um assessor dos Isley Brothers.

Natural de Cincinnati, no Estado norte-americano de Ohio, Rudolph Isley começou a cantar na igreja com os irmãos Ronald, Vernon e O'Kelly. A morte de Vernon, num acidente de motorizada, em 1955, levou a uma breve interrupção de carreira. Quando regressaram, em 1957, eram uma banda diferente. Para trás ficava o gospel e abria-se ao trio um caminho enquanto banda de relevo na soul e no rhythm'n'blues. Já haviam trocado Cincinnati por Nova Iorque quando editam em 1958 o seu primeiro grande êxito, Shout.

Deixariam marca indelével na história no arranque dos anos 1960. É em 1962 que pegam numa canção, composta por Phil Medley e Bert Berns e editada no ano anterior pelos Top Notes, sem grande sucesso, e a transformam num clássico. Foi a primeira canção do grupo a subir ao Top 20 americano e a sua influência atravessaria rapidamente o Atlântico. Twist and shout, é dela que falamos, encerra com chave de ouro o álbum de estreia dos Beatles, Please Please Me (1963), interpretada com ferocidade e urgência por John Lennon na voz principal — seria também com essa canção que os Beatles arrancariam o seu histórico concerto de 1965 no Shea Stadium, em Nova Iorque, perante um então número recorde 55 mil espectadores.

O sucesso dos Isley Brothers no início da década de 1960 levou então ao salto inevitável, com a banda a assinar em 1965 pela gigante Tamla/Motown, casa de Marvin Gaye, das Supremes, dos Temptations ou e Martha & The Vandellas. Antes, desempenhariam um papel importante no percurso de uma das maiores figuras da história do rock. Foi acompanhando a banda, principalmente em palco, mas também, ocasionalmente, em estúdio, que Jimi Hendrix ganhou experiência determinante para o seu trajecto a solo — além de guitarrista solo dos Isleys ao vivo, gravou com eles Testitfy e Move on over and let me dance. Outro músico que se cruzou no caminho da banda foi um pianista chamado Reginald Dwight, que os acompanhou quando da passagem por Inglaterra — anos depois, iríamos reencontrá-lo com outro nome, Elton John. Para além dos Beatles, os Isley Brothers viram também Rod Stewart gravar uma versão de um êxito seu, no caso This Old Heart of Mine (Is Weak for You), gravado em 1966, já na Motown, e que Stewart incluiu no seu álbum de 1975, Atlantic Crossing.

O final da década de 1960 vê-os abandonarem a Motown e ressuscitarem a sua própria editora T-Neck, que haviam fundado em 1964. A decisão revelar-se-ia providencial. Em 1969 lançam It's your thing, um dos seus maiores sucessos e ponte inspirada entre a tradição soul em que se formaram e o presente de tonalidades psicadélicas revelado por Sly & The Family Stone e pelo produtor Norman Whitfield com os Temptations.

Em 1973, a decisiva transformação da banda. Os Isley Brothers, grupo vocal, transformam-se em banda completa com a chegada dos irmãos mais novos, Ernie (bateria e guitarra) e Marvin (baixo), e do cunhado Chris Jasper (teclas, sintetizadores). Cruzando a soul expansiva de Curtis Mayfield e os arranjos jazz-funk de Herbie Hancock, enquanto antecipavam o hedonismo do disco sound, tornam-se um verdadeiro fenómeno através de álbuns como 3+3 (1973), The Heat is On (1975) e Go For Your Guns (1977) ou de singles como That Lady e Fight the Power (Part 1).

O sucesso da banda prolongou-se até ao início dos anos 1980, mas essa seria também a década, para Rudolph, do fim da aventura e de um regresso às origens. Em 1984, Ernie, Marvin e Chris Jasper abandonam os Isley Brothers para se lançarem enquanto trio. Dois anos depois, um dos Isley fundadores, O'Kelly, morre de ataque cardíaco. Estávamos em 1989 quando Rudolph se despede da sua longa vida enquanto Isley Brother. Quatro décadas antes, deixara o gospel para abraçar a soul, agora, fazia o caminho inverso, abandonando a música para se tornar ministro de comunhão cristão.