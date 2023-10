Júlio Resende juntou fado, jazz, África e 25 de Abril num disco: Filhos da Revolução

De um tema antigo, do seu primeiro disco, o pianista e compositor Júlio Resende partiu para um álbum centrado nos 50 anos do 25 de Abril. Chega hoje às plataformas e lojas.

O primeiro tema do primeiro disco do pianista e compositor Júlio Resende chamava-se Filhos da revolução e abria o álbum Da Alma, em 2007. Dezasseis anos depois, Filhos da Revolução é o título do seu décimo álbum, que chega às plataformas digitais e às lojas esta sexta-feira e abre precisamente com o tema Filhos da revolução 2024. É como se fosse o fecho de um ciclo, porém é mais do que isso: é um disco que cruza a sua própria história a da sua família com a de uma data que em 2024 fará 50 anos: o 25 de Abril.