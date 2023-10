A arquitectura do século XX pelos olhos de Dan Graham

A ideia nasceu lá longe, em 2019. Dan Graham, importante artista multidisciplinar norte-americano, estava no Porto e foi almoçar com o director do Museu de Serralves, Philippe Vergne. Quase em jeito de “provocação”, recordou o francês esta sexta-feira à comunicação social, Vergne perguntou a Graham se ele teria interesse em usar o seu conhecimento “enciclopédico” sobre arquitectura para assumir a curadoria de uma exposição dedicada a essa área. Graham pegou num guardanapo e numa caneta. Escreveu a palavra “sim”. Depois, desenhou o símbolo do dólar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt