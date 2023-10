PSD vai entregar no Tribunal Constitucional pedido de fiscalização da nova lei da droga

No mínimo, um décimo dos deputados à Assembleia da República pode dirigir-se ao Tribunal Constitucional (TC) e pedir a fiscalização sucessiva de uma lei, depois de ela entrar em vigor. É o que um grupo de 23 deputados do PSD vai fazer, ao entregar hoje no TC um pedido de fiscalização da constitucionalidade da nova lei da droga, em vigor desde 1 de Outubro, por entender que as normas introduzidas na alteração proposta pelo PS são inconstitucionais.

